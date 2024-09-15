Звезда американского шоу «Холостячка» публично предложила игроку НБА о встрече

Американская телезвезда и участница шоу «Холостячка» Дженн Тран выразила желание лучше познакомиться с лёгким форвардом «Кливленд Кавальерс» Максом Страсом.

«Макс Страс, если ты где-то там и свободен, я здесь и жду тебя», — приводит слова Тран издание TMZ.

Забавно, что спустя некоторое время пользователи социальных сетей заметили, что 28-летний баскетболист начал следить за личной страницей Дженн в соцсетях.

Отметим, что Страс выступает в НБА начиная с сезона-2019/2020. Он не был выбран на драфте и провёл свой первый сезон с «Чикаго Буллз», а последующие три сезона играл за «Майами Хит».