Ховард обвинил экс-агента в краже денег, разрушившей его мечту о владении клубом

Бывший центровой НБА Дуайт Ховард поделился своими мечтами о том, чтобы однажды стать владельцем баскетбольной команды. В частности, он планировал приобрести команду «Атланта Дрим» из WNBA, стремясь создать возможности для своих двух дочерей, чтобы в будущем они могли заниматься баскетболом.

«$ 7 млн… Это была доля моего агента. Это было очень неприятно. Каково было моё психологическое состояние?

Я был настолько зол, что хотел найти его и избить. Чувствовал, будто готов убить его. Это было похоже на заговор, в котором участвовала группа людей. Мой план заключался в том, чтобы купить женскую баскетбольную команду «Атланта Дрим», — рассказал Ховард в рамках собственного подкаста.