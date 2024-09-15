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Эксперт объяснил, почему Стефен Карри, а не Леброн является самым влиятельным игроком

Эксперт объяснил, почему Стефен Карри, а не Леброн является самым влиятельным игроком
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт ESPN Джален Роуз прокомментировал вопрос о том, кто из баскетболистов оказывает большее влияние — лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс или разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

«Стефен Карри? Да, именно так. Когда вы смотрите на Леброна Джеймса, невозможно не заметить, что он физически идеальный спортсмен. Но когда вы видите Стефена Карри, вы можете подумать: «Он? Мы одного роста и телосложения, я тоже могу быть как он!»

Это его влияние наряду с его игрой, чемпионским прошлым и получением награды MVP финала. Стефен Карри не просто разыгрывающий или атакующий защитник. Я уже много лет называю его «Вангардом» — лидером нового поколения», — заявил Роуз во время подкаста Courtside Club.

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