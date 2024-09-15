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Окружение Леброна Джеймса было возмущено признанием Стефена Карри лучшим в НБА

Окружение Леброна Джеймса было возмущено признанием Стефена Карри лучшим в НБА
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Североамериканский журналист и обозреватель The Athletic Сэм Эмик поделился тем, как окружение лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса реагировало на утверждения о том, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри является лучшим баскетболистом в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Для меня было действительно удивительно видеть, как Карри и Леброн на Олимпиаде просто наслаждаются обществом друг друга, учитывая их соперничество в финалах. Хотя между ними не было открытой вражды, они всегда оставались конкурентами.

Их окружение не всегда одобрительно относилось к тому, как говорили о другом игроке. Людям из окружения Леброна не нравилось, когда Стефа называли лучшим игроком в мире, и это вызывало реальное напряжение.

На площадке Леброн иногда использовал своё физическое превосходство, чтобы показать, что он сильнее и крупнее Стефа. Эта динамика действительно существовала. Поэтому видеть, как они теперь ладят и отлично проводят время вместе, было чем-то, чего я никогда не ожидал», — рассказал Эмик во время подкаста The TK Show.

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