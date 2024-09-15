Гилберт Аренас назвал главного претендента на MVP в новом сезоне НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас предположил, что словенский разыгрывающий и один из лидеров «Даллас Маверикс» Лука Дончич в предстоящем сезоне североамериканской лиги будет претендовать на награду самому ценному игроку (MVP).

«Я не хочу оказывать на него такое давление, но буду удивлён, если он не сможет сделать трипл-дабл. Если вы уже в среднем делаете столько передач с теми игроками, что у вас были, то теперь у вас есть человек, который умеет бросать [Клэй Томпсон].

Так что некоторые из ваших передач будут даваться легче. Вы должны в среднем делать трипл-дабл. Он, вероятно, станет главным претендентом на звание MVP. Он сделает то, чего не было уже несколько лет — будет в среднем набирать трипл-дабл», — сказал Аренас в рамках собственного подкаста.