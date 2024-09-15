Экс-игрок рассказал, в чём Леброн Джеймс уступает Майклу Джордану

59-летний бывший американский баскетболист, игравший в НБА и известный по выступлениям за «Шарлотт Хорнетс», Маггси Богз рассказал, в чём звёздный четырёхкратный чемпион и игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс уступает легендарному Майклу Джордану.

«С точки зрения навыков нет никого совершенного, кроме Майкла. Коби был вторым пришествием этого таланта, Брайант был версией Джордана 2.0. У Коби и Майкла было совершенное мышление, тот же самый инстинкт убийцы, который был у Майкла, и это то, что отличало их от других игроков.

Леброн — один из величайших игроков, когда-либо игравших в эту игру, с точки зрения долголетия и статистики, но если оценивать навыки — я всегда отдам свой голос Джордану. Майкл был убийцей, Леброн совсем не похож на него», — приводит слова Богза издание Fadeaway World.

Богз — самый низкий игрок за всю историю НБА (рост — 160 см, вес — 62 кг). За карьеру принял участие в 16 матчах плей-офф НБА, в среднем набирая 9,6 очка за игру и делая 6,4 передачи. Являлся одним из лидеров НБА по количеству передач и перехватов.