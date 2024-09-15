Кендрик Перкинс назвал лучшего игрока, который никогда не становился MVP в НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался о лёгком форварде «Лос-Анджелес Клипперс» Кавае Леонарде.

«Я выбираю Кавая Леонарда [в качестве лучшего игрока, который никогда не становился MVP]. Его выступления в плей-офф — одни из величайших в истории баскетбола. Он разрушал сильные команды и заставлял даже таких великих игроков, как Леброн Джеймс, испытывать трудности, особенно когда он играл за «Сан-Антонио».

Его вклад в победу «Торонто» в финале [2019 года], который принёс команде первый чемпионский титул в истории франшизы, делает Кавая Леонарда моим выбором», — заявил Перкинс в эфире программы NBA Today.