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Названа причина, по которой клуб НБА «Бостон» выставлен на продажу

Названа причина, по которой клуб НБА «Бостон» выставлен на продажу
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Решение семьи Гроусбек продать клуб НБА «Бостон Селтикс» после его 18-го чемпионства обусловлено ужесточением штрафов по налогу на роскошь и внутренними финансовыми спорами, сообщает издание Fadeaway World.

«Клуб выставлен на продажу из-за семейного конфликта, вызванного налогом на роскошь в размере $ 280 млн. Это финансовое бремя создало внутренний конфликт внутри семьи Граусбек, особенно между Уиком Граусбеком, публичным лицом франшизы, и его отцом Ирвингом Граусбеком, которому принадлежит контрольный пакет акций», — говорится в сообщении.

В сезоне-2023/2024 «Селтикс» стали чемпионами НБА, обыграв «Маверикс» со счётом 4-1.

Забавное сравнение:
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Клубы НБА, если бы они были рок-группами: Pink Floyd, Radiohead, Def Leppard и другие
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