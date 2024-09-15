Названа причина, по которой клуб НБА «Бостон» выставлен на продажу

Решение семьи Гроусбек продать клуб НБА «Бостон Селтикс» после его 18-го чемпионства обусловлено ужесточением штрафов по налогу на роскошь и внутренними финансовыми спорами, сообщает издание Fadeaway World.

«Клуб выставлен на продажу из-за семейного конфликта, вызванного налогом на роскошь в размере $ 280 млн. Это финансовое бремя создало внутренний конфликт внутри семьи Граусбек, особенно между Уиком Граусбеком, публичным лицом франшизы, и его отцом Ирвингом Граусбеком, которому принадлежит контрольный пакет акций», — говорится в сообщении.

В сезоне-2023/2024 «Селтикс» стали чемпионами НБА, обыграв «Маверикс» со счётом 4-1.