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Член Зала славы объяснил уникальность Виктора Вембаньямы при его габаритах

Член Зала славы объяснил уникальность Виктора Вембаньямы при его габаритах
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64-летний американский профессиональный баскетболист и тренер, член Зала славы баскетбола с 2012 года Ральф Сэмпсон объяснил уникальность французского центрового клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы при его габаритах.

«Виктор Вембаньяма — представитель нового поколения баскетболистов. У него впечатляющие навыки и, судя по всему, отличная трудовая этика. Однако ему не приходится играть на позиции центрового, а если бы пришлось, игра выглядела бы иначе.

Просто нет больших игроков, которые могли бы ему противостоять. Он часто играет против более мелких соперников, что меняет динамику игры. В наше время мы сталкивались с такими игроками, как Терри Каммингс, Эй Си Грин, Карим Абдул-Джаббар и Артис Гилмор, — настоящими гигантами, которые могли дать настоящий бой в посте», — приводит слова Сэмпсона издание AZ Central.

Виктор был выбран под первым номером на драфте НБА в 2023 году клубом «Спёрс». На минувших Олимпийсках играх — 2024 Вембаньяма в составе сборной Франции стал обладателем серебряной медали, в финале уступив сборной США.

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