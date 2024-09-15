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Член Зала славы назвал баскетболиста, который при желании мог бы изменить игру

Член Зала славы назвал баскетболиста, который при желании мог бы изменить игру
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64-летний американский профессиональный баскетболист и тренер, член Зала славы баскетбола с 2012 года Ральф Сэмпсон заявил, что 24-летний американский и южносуданский профессиональный баскетболист, выступающий в НБА за клуб «Финикс Санз», Бол Бол мог бы изменить игру в лиге при наличии желания.

«Лига и игра полностью изменились. Мне бы хотелось оказаться в системе «Финикс Санз» прямо сейчас с новыми возможностями, владельцами и новой структурой баскетбола, потому что они готовятся сделать всё для достижения успеха и они на правильном пути. Я был (в четверг) на их объекте и думаю, что они готовятся оказать большое влияние на игру в баскетбол.

Но Бол Бол — элитный талант. Я играл с отцом Бол Бола, Мануте, и у него не было такого таланта, как у его сына. Он может изменить игру, если захочет, но Бол должен захотеть это сделать, и у вас должна быть такая выдержка. Ты должен найти свою нишу, доминировать и забрасывать в кольцо. На это уйдёт несколько лет, но если они смогут это сделать и вложиться в работу с Болом, они будут действительно хороши», — приводит слова Сэмпсона издание AZ Central.

Бол на драфте НБА 2019 года был выбран во втором раунде под общим 44-м номером командой «Майами Хит». Играет на позиции центрового. Является сыном известного баскетболиста Мануте Бола.

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