Ватутин — о Суперкубке ЕЛ: знаю, что турнир смотрели не только в России, но и в Европе

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин считает, что Единой лиге ВТБ стоит рассмотреть возможность проведения финальных матчей в разных городах России, а не только в Москве.

«Спасибо организаторам, что в наше непростое время смогли не просто провести турнир, но и найти возможность пригласить очень достойные команды из-за рубежа — один из них участник Евролиги, второй — полуфиналист прошлогоднего Еврокубка. Формат из шести команд позволяет сделать продолжительный праздник баскетбола.

Приятно было увидеть много знакомых лиц как из Москвы, российских регионов, так и иностранных гостей. Может быть, в будущем стоит рассмотреть возможность проведения Суперкубка Единой лиги ВТБ не в столице, но я уверен, что лига тут примет правильное решение.

Знаю, что турнир смотрели не только в России, но и в Европе. По ходу Суперкубка мне писали не только наши бывшие игроки, но и руководители клубов Евролиги», — приводит слова президента ЦСКА ТАСС.

Напомним, вчера в Москве состоялся финал Суперкубка Единой лиги ВТБ, где столичный ЦСКА со счётом 87:72 одержал победу над казанским УНИКСом.