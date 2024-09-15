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Щербенёв: статистика показывает, что чемпион Суперкубка не выигрывает Единую лигу

Щербенёв: статистика показывает, что чемпион Суперкубка не выигрывает Единую лигу
Александр Щербенёв
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Защитник «Зенита» Александр Щербенёв прокомментировал прошедший турнир Суперкубка Единой лиги ВТБ, где его команда завоевала бронзовые медали.

«Приятно заканчивать данный турнир победой. Есть много мыслей и размышлений, над чем надо работать. Конечно, обидно, что не защитили кубок. Но, как я знаю, статистика показывает, кто выигрывает Суперкубок, не выигрывает ВТБ.

Поэтому повысили все шансы в чемпионате, и всё-таки, хоть это официальный, но предсезонный турнир. Приятно, что есть возможность играть с такими соперниками на данном этапе и увидеть в действительности наши сильные и слабые стороны», — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Зенита».

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