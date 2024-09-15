Щербенёв: статистика показывает, что чемпион Суперкубка не выигрывает Единую лигу

Защитник «Зенита» Александр Щербенёв прокомментировал прошедший турнир Суперкубка Единой лиги ВТБ, где его команда завоевала бронзовые медали.

«Приятно заканчивать данный турнир победой. Есть много мыслей и размышлений, над чем надо работать. Конечно, обидно, что не защитили кубок. Но, как я знаю, статистика показывает, кто выигрывает Суперкубок, не выигрывает ВТБ.

Поэтому повысили все шансы в чемпионате, и всё-таки, хоть это официальный, но предсезонный турнир. Приятно, что есть возможность играть с такими соперниками на данном этапе и увидеть в действительности наши сильные и слабые стороны», — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Зенита».