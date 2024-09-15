Стивен Эй Смит поддержал попавшего в сексуальный скандал члена Зала славы НФЛ

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался в поддержку члена Зала славы НФЛ, а ныне спортивного обозревателя телеканала ESPN Шэннона Шарпа, который попал в скандал, начав прямую трансляцию в социальных сетях во время занятий любовью со своей девушкой.

«Шеннон Шарп занимался сексом. Вот что он делал, ясно? Он получал удовольствие. Просто не всем было нужно об этом знать. И, очевидно, вы знаете, он был в прямом эфире и не знал, что запустил его. На видео не было ничего видно, только были звуки. И слава богу. Забудьте об этом», — приводит слова Стивена издание Fadeaway World.

Отметим, что ESPN — это семейная телесеть и Шарп уже подвергся критике за несоблюдение политики компании. Бывший игрок НБА Пол Пирс ранее был уволен этой же компанией за то, что выложил в соцсети своё фото с женщинами и выпивкой на вечеринке для взрослых.