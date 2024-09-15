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Эксперт назвал игрока НБА, который проявит себя после неудачных сезонов

Эксперт назвал игрока НБА, который проявит себя после неудачных сезонов
Клэй Томпсон
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Известный аналитик телеканала ESPN Тим Леглер считает, что американский баскетболист Клэй Томпсон, который недавно перешёл в «Даллас Маверикс», — главный претендент на победу в номинации «Возвращение года».

«Я бы хотел назвать Клэя Томпсона главным претендентом на это звание. И это всё не из-за того, что у него впечатляющая статистика, потому что она не особо ушла от прошлогодней. Я в целом оцениваю его уровень игры и его влияние на игру с момента выхода на площадку.

Сейчас он будет выступать за команду, которая претендует на титул. Уверен, что он сыграет немаловажную роль в «Далласе», и то количество бросков и набранных им очков серьёзно усилит общую картину игры этой команды, в отличие от его предшественников», — написал Леглер на своей странице в социальной сети.

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