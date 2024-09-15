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«Ты всех раздражаешь». Появилась запись конфликта между Леброном и ассистентом «Лейкерс»

«Ты всех раздражаешь». Появилась запись конфликта между Леброном и ассистентом «Лейкерс»
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2 января 2022 года во время игры «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Миннесотой Тимбервулвз» между Леброном Джеймсом и ассистентом главного тренера «озёрников» Филом Хэнди возник конфликт во второй четверти игры. Тогда Леброн во время розыгрыша увидел, что его товарищ по команде Эйвери Брэдли отвлёкся на разговор с Филом. После у него произошла эмоциональная перепалка с Хэнди, расшифровку которой предоставил портал Fadeaway World.

— Эй, Фил, почему ты не мог дождаться перерыва, тренер?
— Он [Эйвери] разговаривал со мной.

— Оставь его в покое до чёртового перерыва.
— Не надо так со мной разговаривать.

— Ты всех раздражаешь. Почему ты не мог подождать до чёртового перерыва?!

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