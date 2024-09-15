Adidas прекратит выпуск фирменных кроссовок Трея Янга

Кроссовки Trae Young 4 станут последней фирменной моделью разыгрывающего защитника «Атланты Хоукс» Трея Янга от компании adidas, поскольку обе стороны намерены завершить своё партнёрство, начавшееся в 2018 году. Об этом сообщает Basketnews.

Четвёртая серия фирменных кроссовок звёздного защитника «Атланты Хоукс» должна была выйти в сентябре 2024 года, но компания adidas пока не делала никаких заявлений по этому поводу.

На данный момент сообщается, что дата релиза кроссовок перенесена на праздничную неделю предстоящего сезона НБА, а весной 2025 года должны быть представлены шесть новых цветовых вариантов.

Предполагается, что Янг продолжит играть в кроссовках adidas, пока не заключит новый контракт с другим крупным или не очень брендом.