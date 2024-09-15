Кайри Ирвинг ответил, является ли он лучшим разыгрывающим в истории НБА

Известный игрок «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг ответил, является ли он лучшим разыгрывающим защитником в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я вхожу в топ-50, по крайней мере. Определённо, поскольку создал совершенно уникальный стиль игры. Понимаете? Люди на самом деле изучают мои движения, пытаясь понять, как это молодой парень по имени Кай стал таким крутым и сильным на площадке», — приводит слова Кайри портал The Sports Rush.

Напомним, по итогу минувшего сезона НБА «Даллас» принял участие в финальной серии. Противником «Маверикс» стал клуб «Бостон Селтикс». Финальная серия завершилась со счётом 4-1 в пользу «кельтов». Пятая встреча, которая определила победителя, закончилась со счётом 106:88.