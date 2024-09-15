Центровой «Олимпиакоса» Мозес Райт может играть за сборную Кипра

Центровой «Олимпиакоса» Мозес Райт ведёт переговоры с властями Кипра о получении гражданства этой страны и возможности играть за национальную команду. Об этом сообщает греческое издание SDNA.

25-летний уроженец Северной Каролины (США) может стремиться получить европейский паспорт, чтобы иметь в будущем больше возможностей, поскольку в некоторых лигах, например, в испанской, действуют гораздо более мягкие правила для владельцев паспортов Европейского Союза.

Дебют Райта за сборную Кипра может состояться 24 ноября, в матче квалификации Евробаскета с Франций.

В своём первом сезоне в Евролиге Райт в среднем набирал 8,1 очка и делал 2,9 подбора.