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Центровой «Олимпиакоса» Мозес Райт может играть за сборную Кипра

Центровой «Олимпиакоса» Мозес Райт может играть за сборную Кипра
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Центровой «Олимпиакоса» Мозес Райт ведёт переговоры с властями Кипра о получении гражданства этой страны и возможности играть за национальную команду. Об этом сообщает греческое издание SDNA.

25-летний уроженец Северной Каролины (США) может стремиться получить европейский паспорт, чтобы иметь в будущем больше возможностей, поскольку в некоторых лигах, например, в испанской, действуют гораздо более мягкие правила для владельцев паспортов Европейского Союза.

Дебют Райта за сборную Кипра может состояться 24 ноября, в матче квалификации Евробаскета с Франций.

В своём первом сезоне в Евролиге Райт в среднем набирал 8,1 очка и делал 2,9 подбора.

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