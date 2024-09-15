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Джейсон Тейтум предположил, какие команды выйдут в финал плей-офф НБА сезона-2024/2025

Джейсон Тейтум предположил, какие команды выйдут в финал плей-офф НБА сезона-2024/2025
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Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум считает, что в финал предстоящего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) вновь выйдут «кельты» и «Даллас Маверикс».

«Это будет матч-реванш. Мы снова сыграем с «Далласом», — приводит слова Тейтума портал Clutch Points.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Селтикс» сыграли с «Маверикс» пять игр в рамках финальной серии НБА. В результате «кельты» победили со счётом 4-1 и стали чемпионами североамериканской лиги в 18-й раз.

Тейтум пять раз принимал участие в Матче всех звёзд. Он является двукратным чемпионом Олимпийских игр (2020 и 2024). В настоящий момент ему 26 лет.

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