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«Маккаби» продлил контракт с 17-летним защитником

«Маккаби» продлил контракт с 17-летним защитником
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«Маккаби» Тель-Авив продлил контракт с 17-летним разыгрывающим защитником Омаром Мейром до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба израильского клуба.

У Мейра был действующий трёхлетний контракт с «Маккаби», но после успешного дебютного сезона во взрослой команде клуб продлил соглашение до лета 2027 года.

Омар Мейр с восьми лет играет и тренируется в системе «Маккаби». В возрасте 15 лет он был переведён в старшую команду. Клуб отмечает, что игрок отлично вписался в состав, он имеет впечатляющие физические способности, демонстрирует хорошие броски, зрелость и позитивную инициативу.

В прошлом сезоне Мейр принял участие в 24 матчах национального чемпионата, набирая в среднем 4,7 очка и 1,8 передачи. Мейер также провёл пять матчей в Евролиге, став самым молодым израильским игроком, набравшем очки в этом турнире.

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