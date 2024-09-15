Гилберт Аренас: будь я на месте тренера «Денвер Наггетс», то был бы обеспокоен

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас считает, что у «Денвер Наггетс» могут возникнуть проблемы в предстоящем сезоне.

«Будь я главным тренером «Наггетс», то был бы обеспокоен, поскольку, став чемпионами лиги два года назад, нам не удалось повторить успех в прошлом году. Им не удалось удержать ключевые элементы в составе команды, которые были весьма полезны. Да, были изменения, но не думаю, что тренер считает их ценными. В состав попал Уэстбрук, но кому он будет отдавать передачи? Где снайперы? Такой команде необходимы стрелки. Вы будете полагаться на то, что Йокич будет Йокичем. И вам не потребуются люди, которые будут говорить, куда бросать мяч.

Они, скорее всего, считают, что входят в топ-3 на Западе. Однако, насколько конкурентоспособными они будут? Если представить, что им предстоит матч с «Сиксерс», то у Йокича будет трипл-дабл. Но у Эмбиида в активе будет 40 очков. И «Денвер» не победит, если Джоэл будет набирать столько. К тому же теперь у «Филадельфии» в составе есть Пол Джордж и Тайриз Макси. Поэтому на месте тренера я был бы обеспокоен», — приводит слова Аренаса портал Clutch Points.