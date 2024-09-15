Игрок G-лиги: наша мечта — не играть в грёбаной Евролиге, наша мечта — играть в НБА

Игрок американской Лиги развития Хуан Тоскано-Андерсон уничижительно высказался о сильнейшем европейском баскетбольном турнире Евролига.

Сегодня испанская «Уникаха» выиграла Межконтинентальный кубок ФИБА, обыграв сборную G-лиги. В третьей четверти, когда американцы проигрывали почти 20 очков, Тоскано-Андерсон решил мотивировать товарищей по команде.

«Наша мечта — не играть в чемпионате Испании, наша мечта — не играть в грёбаной Евролиге, наша мечта — играть в НБА и зарабатывать миллионы долларов. То, что они делают с нами, неприемлемо», — приводит слова Тоскано-Андерсона Basketnews.

«Уникаха» выиграла матч со счётом 75:60.