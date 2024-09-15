Айзея Томас рассказал, сколько планирует выступать в НБА

35-летний разыгрывающий защитник «Финикс Санз» Айзея Томас рассказал, что планирует выступать в НБА ещё два-три года.

«Мне нравится сам процесс игры в баскетбол, но также понимаю, с какими трудностями это связано. Это то, с чем я сталкиваюсь всю свою жизнь. Это стало обычной частью моего пути. Мне хотелось бы играть ещё два-три года, прежде чем сосредоточиться на своих детях и семье. Баскетбол был огромной частью моей жизни. Я посвятил ему себя на долгое время. Большинство людей не обладают такой сосредоточенностью и самоотдачей, в сравнении со мной. Мне нравится каждый аспект игры, как хороший, так и плохой. Сейчас я в том возрасте, когда ещё могу выступать на высоком уровне, и верю в себя больше, чем кто-либо другой. Хочу продолжать играть и показать миру, что такое настойчивость и как преодолевать невзгоды с улыбкой», — приводит слова Айзеи портал Basket News.