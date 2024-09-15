«Не смог бы отказаться». Демар Дерозан — о потенциальном завершении карьеры в «Торонто»

Новоиспечённый лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан заявил, что не отказался бы от шанса завершить карьеру в «Торонто Рэпторс».

«Определённо хотелось бы, чтобы всё завершилось поэтично. Особенно там, где всё началось. Если бы у меня была возможность сделать что-то подобное, то я не смог бы отказаться от него. Это шанс, который выпадает раз в жизни. Надеть джерси «Рэпторс» в последний раз — было бы чем-то особенным, так как это было первое джерси, которое я когда-либо надевал», — приводит слова Демара портал Hoopshype.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Дерозан выступал в составе «Чикаго Буллз», где в среднем за игру набирал 24,0 очка и делал 4,3 подбора.