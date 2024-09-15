Тэйшон Принс рассказал об отказе «Детройта» выбрать на драфте-2003 Кармело Энтони

Бывший игрок НБА и клуба «Детройт Пистонс» Тэйшон Принс рассказал, как «Пистонс» предпочли выбрать на драфте 2003 года Дарко Миличича вместо Кармело Энтони.

«Игроки, мы все думали, что выберем Мело. Мы все думали — типа, мы видели, как Дарко тренируется, но мы не видели, как Дарко играет.

Мы видели игру Мело. Поэтому мы подумали: «Как нам повезло, что такая команда, как мы, получила этот пик». Я думаю, руководство посчитало, что они получили в моём лице своего будущего лёгкого форварда, поэтому решили рискнуть с Дарко.

Но знаешь, если бы мы взяли Мело, мы, конечно, понимаем, что могло бы быть, верно? Но мы все сидели там, перед драфтом, собираясь увидеть выбор, и когда это был Дарко, мы подумали: «О… ладно». Понимаешь, о чём я? Мы были потрясены», — сказал Принс в подкасте Knuckleheads.