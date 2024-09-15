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Стив Керр — об игровом времени Тейтума на ОИ: фанаты «Селтикс» будут нападать на меня

Стив Керр — об игровом времени Тейтума на ОИ: фанаты «Селтикс» будут нападать на меня
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался об ограничении игрового времени и о выступлении лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума на Олимпиаде в Париже.

«Думаю, фанаты «Селтикс» будут нападать на меня повсюду (смеётся). Но это нормально. Эти парни были великолепны. Джейсон прекрасно справился с выступлением в Париже. Потом, очевидно, это стало темой обсуждения для СМИ, однако Джейсон совладал со всем достойно.

Как и Тайриз. Каждый матч отличался от предыдущего. Мы говорили об этом с первого вечера. 12 суперзвёзд и, вероятно, лишь девять из них постоянно выходили на площадку. Каждый из них вёл себя профессионально, они поддерживали друг друга. Горжусь ими», — приводит слова Керра портал NBC Sports.

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