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Клэй Томпсон: «Даллас» может добиться чего-то великого. Нужно оставаться сосредоточенными

Клэй Томпсон: «Даллас» может добиться чего-то великого. Нужно оставаться сосредоточенными
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Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон считает, что его команда способна добиться великих достижений.

«Я взволнован, это совершенно новая глава в моей карьере, которая может стать по-настоящему особенной. В прошлом году «Даллас» был очень близок к победе — не хватило всего лишь трёх побед. Поэтому я знаю, что у нас есть всё необходимое для успеха. Нам просто нужно оставаться сосредоточенными и усердно работать каждую неделю. Знаю, что мы можем добиться чего-то великого. Именно поэтому я приехал сюда раньше времени, просто чтобы познакомиться с городом и разобраться с местностью. Это приносит мне удовольствие», — приводит слова Клэя портал Yardbarker.

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