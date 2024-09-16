Клэй Томпсон: «Даллас» может добиться чего-то великого. Нужно оставаться сосредоточенными

Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон считает, что его команда способна добиться великих достижений.

«Я взволнован, это совершенно новая глава в моей карьере, которая может стать по-настоящему особенной. В прошлом году «Даллас» был очень близок к победе — не хватило всего лишь трёх побед. Поэтому я знаю, что у нас есть всё необходимое для успеха. Нам просто нужно оставаться сосредоточенными и усердно работать каждую неделю. Знаю, что мы можем добиться чего-то великого. Именно поэтому я приехал сюда раньше времени, просто чтобы познакомиться с городом и разобраться с местностью. Это приносит мне удовольствие», — приводит слова Клэя портал Yardbarker.