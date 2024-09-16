Президент ЦСКА Ватутин назвал основных претендентов на чемпионство в Единой лиге

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин назвал основных претендентов на чемпионство в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/2025.

«Все четыре российских клуба, участвующих в Суперкубке [«Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань»], показали, что будут претендовать на чемпионство в нынешнем сезоне.

Все сделали вывод после прошлого розыгрыша, усилили многие позиции. Я ожидаю очень интересный, напряжённый и конкурентный чемпионат. Новая система в четыре круга, так что наиграемся», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, 14 сентября в Москве состоялся финал Суперкубка Единой лиги ВТБ, где столичный ЦСКА со счётом 87:72 одержал победу над казанским УНИКСом.