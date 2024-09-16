Инсайдер рассказал, каким образом Леброн Джеймс завершит карьеру в баскетболе

Известный инсайдер Дэйв Макменамин из ESPN считает, что звёздный четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, представляющий клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», не уйдёт в отставку в ближайшее время даже в случае больших проблем коллектива в сезоне. Макменамин считает, что Джеймс уйдёт в отставку только на своих условиях и сделает это громко.

«Этим летом он подписал продление только с одним гарантированным годом. Но я не думаю, что выступление в этом сезоне заставит его уйти. Он уйдёт в отставку на своих условиях, и, когда это произойдёт, мы все узнаем. Это будет прощальный тур, который привлечёт внимание каждого города НБА, событие, которое фанаты обязательно должны увидеть», — приводит слова Макменамина портал NBA Analysis.

Для Леброна сезон-2024/2025 станет 22-м в карьере. За это время он завоевал четыре титула НБА, четырежды становился MVP финала и регулярного сезона, а на минувших Олимпийских играх — 2024 в Париже завоевал в составе сборной США третью золотую медаль Олимпиады.