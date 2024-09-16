Владелица «Лейкерс» поделилась мнением о взаимодействии Леброна и Бронни в раздевалке

Владелица клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась мнением о взаимодействии в раздевалке звёздного игрока Леброна Джеймса и его сына Бронни Джеймса, выбранного на драфте НБА — 2024 под общим 55-м номером во втором раунде.

«Вы знаете, я не знаю, как Леброн и Бронни договаривались общаться друг с другом в раздевалке, но буду судить по себе: в деловых ситуациях я всегда обращалась к отцу (Джерри Бассу — бывший владелец «озёрников». — Прим. «Чемпионата») как к доктору Бассу (имел учёную степень по философии. — Прим. «Чемпионата»).

Я хотела сохранить чёткую границу между бизнесом и личной жизнью, потому что это помогло нам — мы не приносили работу домой и на семейный стол. Но то, что я вижу между Леброном и Бронни… уверена, они готовы к совместной работе», — приводит слова Басс издание Fadeaway World.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.