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Российский баскетболист продолжит карьеру в Омане

Российский баскетболист продолжит карьеру в Омане
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26-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда, Агасий Тоноян продолжит карьеру в оманском клубе «Низва».

«Мне уже 26 лет, а на мир я так и не посмотрел. Плюс пришло понимание, что всего, что хотел, в России добиться сейчас не выйдет — так что всё лето мы с агентом работали над поиском варианта в Азии. Расцениваю этот переход как интереснейший новый вызов — мне предложили шикарные условия в «Низве», при этом многое непонятно, всё новое, очень строгие правила поведения, причём не только на публике.

Например, в новом клубе были рады, что у меня сейчас нет профиля определённых социальных сетях — в арабских странах известны случаи, когда контракты разрывались из-за неудачных постов», — приводит слова Тонояна телеграм-канал «Перехват».

Тоноян — воспитанник спортивной школы «Тринта». В 17 лет Агасий дебютировал в Единой лиге в составе «Автодора». Также выступал в Суперлиге: за «Самару», ЦСКА-2, «Восток-65», владивостокское «Динамо», «Барнаул», «Иркут» и «Новосибирск».

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