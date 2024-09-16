Экс-тренер рассказал, как 16-летний Леброн повлиял на будущее перспективного школьника

Бывший главный тренер школьной команды «Сент-Винсент — Сент-Мэри» (1991-2001) Кит Дамброт вспомнил, как звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс, ныне играющий за «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2001 году участвовал в баскетбольном лагере ABCD.

«Леброн буквально громил всех, когда хотел, и, знаете, возможно, это даже повлияло на карьеру Ленни Кука, ведь в то время он был первым номером в стране, а Леброн — ещё нет. Это случилось прямо перед моим уходом.

Я не слишком сообразителен. Я единственный, кто был настолько глуп, чтобы уйти от Леброна Джеймса и перейти в Дюкейн, где последние девять тренеров были уволены», — поделился Дамброт во время подкаста Hoop Collective.

Лагерь ABCD — ежегодное мероприятие для талантливых баскетболистов средней школы США, основанное в 1984 году. Ленни Кук и Леброн Джеймс были соперниками в школе, и их часто сравнивали в СМИ. Кук не выступал в НБА, но провёл около трёх-четырёх лет в профессиональном баскетболе.