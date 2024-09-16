Бывший игрок «Самары» продолжит карьеру в Китае

29-летний американский центровой Джеймс Томпсон, который летом покинул клуб Единой лиги ВТБ «Самара», продолжит свою карьеру в Китайской баскетбольной ассоциации (СВА).

«Томпсон продолжит карьеру в клубе китайской лиги CBA «Цзянсу Драгонс», — сообщил телеграм-канал «Перехват».

Джеймс присоединился к «Самаре» летом 2023 года. По итогам минувшего сезона Единой лиги ВТБ Томпсон принял участие в 45 матчах команды (во всех выходил в стартовом составе), в которых в среднем набирал 9,2 очка, совершал семь подборов, а также отдавал 0,7 передачи.

Покинул клуб Единой лиги по истечении срока действия своего контракта.