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Бывший игрок «Самары» продолжит карьеру в Китае

Бывший игрок «Самары» продолжит карьеру в Китае
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29-летний американский центровой Джеймс Томпсон, который летом покинул клуб Единой лиги ВТБ «Самара», продолжит свою карьеру в Китайской баскетбольной ассоциации (СВА).

«Томпсон продолжит карьеру в клубе китайской лиги CBA «Цзянсу Драгонс», — сообщил телеграм-канал «Перехват».

Джеймс присоединился к «Самаре» летом 2023 года. По итогам минувшего сезона Единой лиги ВТБ Томпсон принял участие в 45 матчах команды (во всех выходил в стартовом составе), в которых в среднем набирал 9,2 очка, совершал семь подборов, а также отдавал 0,7 передачи.

Покинул клуб Единой лиги по истечении срока действия своего контракта.

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