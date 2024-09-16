«Нью-Йорк» подписал контракт с 35-летним форвардом

35-летний американский профессиональный баскетболист, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации, Маркус Моррис подписал контракт с клубом «Нью-Йорк Никс», о чём сообщила пресс-служба организации.

«Контракт с ветераном подписан на один год и сначала предоставит возможность Маркусу принять участие в тренировочном лагере «Никс», после чего клуб примет решение о том, стоит ли брать Морриса в основной состав команды на сезоне-2024/2025», — сообщает издание CBC Sports.

Моррис выступал за «Никс» в сезоне-2019/2020. Сезон-2023/2024 Маркус провёл в составе «Филадельфии Сиксерс» после обмена Джеймса Хардена, Пи Джей Такера и Филипа Петрушева.

8 февраля 2024 года Моррис был обменян в «Сан-Антонио Спёрс» в рамках сделки с участием «Индианы Пэйсерс». Однако он не сыграл ни одной игры за «Спёрс», и был отчислен 29 февраля.