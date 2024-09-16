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Леброн Джеймс рассказал, по чему скучает в НБА

Леброн Джеймс рассказал, по чему скучает в НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что скучает по команде образца сезона-2019/2020.

В социальной сети X (ранее Twitter) один из фанатов отреагировал на видео, посвящённое «Лейкерс» сезона-2019/2020, написав: «Я по-настоящему скучаю». В свою очередь, Леброн в комментариях отреагировал: «Я тоже скучаю».

Напомним, «Лейкерс» закончили регулярный чемпионат сезона-2019/2020 с результатом в 52 победы при 19 поражениях.

Клуб из Лос-Анджелеса завершил регулярку на первом месте Западной конференции и по итогам сезона стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Леброн выиграл свой четвёртый и на данный момент последний трофей Ларри О'Брайена в карьере.

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