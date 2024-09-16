Чемпион Единой лиги ВТБ Вяльцев завершил свою кареру

38-летний российский профессиональный баскетболист и тренер Егор Вяльцев завершил свою карьеру, о чём сообщила пресс-служба петербургского «Зенита».

Вяльцев известен своей карьерой за «Химки», в составе которых провёл 10 лет. 14 февраля 2016 года установил рекорд Единой лиги ВТБ, забросив 12 трёхочковых в матче с «Астаной». Всего в той игре набрал 40 очков.

В марте 2022 года Егор перешёл в «Зенит» в статусе звёздного ветерана российского баскетбола и помог сине-бело-голубым впервые в истории стать чемпионами Единой лиги ВТБ.

«Баскетбольный клуб «Зенит» желает Егору Ивановичу спортивных успехов и удачи в новом для себя статусе!» — говорится в заявлении команды.