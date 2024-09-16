Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бронни уничтожил бы тебя». Агент Леброна Джеймса ответил на вызов рэпера

«Бронни уничтожил бы тебя». Агент Леброна Джеймса ответил на вызов рэпера
Комментарии

Известный агент Национальной баскетбольной ассоциации Рич Пол, представляющий интересы Леброна Джеймса, в беседе с рэпером Джилли да Кидом заявил, что Бронни Джеймс набрал бы больше очков, чем он в игре один на один.

Разговор состоялся на стриме. Кид усомнился в том, что новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» наберёт хотя бы четыре очка в игре с ним. На что Пол не колеблясь ответил: «Бронни уничтожил бы тебя».

Напомним, Бронни был выбран клубом из Лос-Анджелеса под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Сейчас читают:
Бронни Джеймс и молодое пополнение НБА ужасны? В игре NBA 2K25 их разобрали по косточкам
Фото
Бронни Джеймс и молодое пополнение НБА ужасны? В игре NBA 2K25 их разобрали по косточкам
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android