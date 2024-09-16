«Бронни уничтожил бы тебя». Агент Леброна Джеймса ответил на вызов рэпера

Известный агент Национальной баскетбольной ассоциации Рич Пол, представляющий интересы Леброна Джеймса, в беседе с рэпером Джилли да Кидом заявил, что Бронни Джеймс набрал бы больше очков, чем он в игре один на один.

Разговор состоялся на стриме. Кид усомнился в том, что новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» наберёт хотя бы четыре очка в игре с ним. На что Пол не колеблясь ответил: «Бронни уничтожил бы тебя».

Напомним, Бронни был выбран клубом из Лос-Анджелеса под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.