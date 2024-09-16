Евролига вводит новаторские правила финансового фэйр-плей

Ассамблея акционеров синдиката коммерческих активов Евролиги (ECA) одобрила внедрение Стандартов конкурентного баланса (CBS) — нового набора правил, расширяющего сферу применения действующих Правил финансовой стабильности и честной игры (FSFPR). Руководство Евролиги впервые в истории европейского спорта вводит поток зарплат и налог на роскошь.

Новые правила направлены на прозрачность среди участвующих в розыгрыше команд, а также для предотвращения неправомерных действий, отслеживая соблюдение каждым клубом заранее установленных уровней перед регистрацией игроков в каждом сезоне.

Вводится три общих уровня вознаграждения для всех команд – базовый, высокий и низкий – которые будут рассчитываться на основе средней установленной выручки клубов.

Эти уровни будут обозначать минимальные и максимальные расходы каждого клуба на вознаграждения, в то же время допуская исключения для определённых игроков с целью привлечения, развития и удержания лучших талантов.

Команды с лицензией А: «Анадолу Эфес, «Барселона», «Баскония», АСВЕЛ, «Фенербахче», «Маккаби Тель-Авив», «Олимпия Милан», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Реал», «Бавария» и «Жальгирис» должны будут тратить на зарплаты игроков не менее 32% от средних доходов всех клубов за два года. При этом в случае превышения отметки в 40% и 60% клубы будут платить налог. Но есть исключения.

В доходы включены деньги, полученные в игровые дни и от рекламы. Третий пункт в регламенте — «другие доходы», о котором команды ждут разъяснений от лиги.

Низкий потолок. 32% от средних доходов клубов с лицензией А за последние два года. Если средние доходы за этот период составили $ 10 млн, то команда обязана потратить как минимум $ 3,2 млн на зарплаты игроков (после уплаты налогов). Команды без лицензии А будут иметь возможность тратить меньшую сумму.

Базовый потолок. 40% вместо 32%, но с исключениями. В эти 40% не будут включены зарплаты:

1. Двух самых высокооплачиваемых игроков;

2. Игроков не старше 23 лет;

3. Игроков, выбывших из-за травмы на два и более месяца;

4. Игроков, которые продлили контракт;

5. Игроков, которые подписали исключение среднего уровня (Евролига установила его на отметке $ 600 тыс.).

Высокий потолок. Похож на базовый. Зарплаты двух самых высокооплачиваемых игроков здесь уже учитываются. Тратить можно 60%.

Наказание за превышение потолка. Как и в НБА, это будет называться налогом на роскошь. Он будет высчитываться.