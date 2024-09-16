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Стефен Карри реализовал больше трёхочковых в плей-офф, чем некоторые клубы НБА

Стефен Карри реализовал больше трёхочковых в плей-офф, чем некоторые клубы НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в плей-офф реализовал трёхочковых бросков больше, чем некоторые команды в Национальной баскетбольной ассоциации.

Всего за всю карьеру в плей-офф Карри реализовал 618 точных бросков из-за дуги. По данным статистического портала StatMuse, он обгоняет такие клубы, как «Миннесота Тимбервулвз» (610), «Вашингтон Уизардс» (551), «Сакраменто Кингз» (524), «Нью-Орлеан Пеликанс» (412) и «Шарлотт Хорнетс» (277).

Напомним, на протяжении всей профессиональной карьеры Карри выступает за «Голден Стэйт». Вместе с калифорнийским клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА.

Дважды разыгрывающий получал награду самому ценному игроку лиги. Вместе со сборной США Карри стал золотым медалистом на Олимпийских играх в Париже.

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