Чемпион в составе «Детройта» объяснил, какой совет команде дал легенда НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2004 года в составе «Детройт Пистонс» Тэйшон Принс рассказал, какой совет команде дал легендарный разыгрывающий «поршней» Айзея Томас.

«Айзея встретился с нами, он говорил о том, как готовиться к финалу, чего ожидать. В разговоре он сказал: «Вы выиграете первую игру, и я даже не сомневаюсь в этом. Давайте же мы поговорим об игре под номером два… Потому что «Лейкерс» точно не будут знать, что их ждёт в первой игре, так как они раньше не видели ничего подобного», – сказал Принс в подкасте The Knuckleheads.

Напомним, в период с 2000 по 2003 год «Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Коби Брайантом и Шакилом О'Нилом выиграл три чемпионства кряду. В 2004 году «Детройт» победил «озёрников» со счётом 4-1 и поднял над головой кубок Ларри О'Брайена.