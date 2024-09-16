Кейтлин Кларк установила очередной рекорд WNBA

22-летняя американская баскетболистка женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), выступающая за клуб «Индиана Фивер», Кейтлин Кларк установила очередной рекорд, став самым результативным новичком в истории.

В ночь на 16 сентября клуб Кларк «Индиана Фивер» встречался с командой «Даллас Уингз». Коллектив «Индианы» одержал победу в игре со счётом 110:109. Кейтлин стала самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков, восемь передач, три перехвата и два подбора.

35 очков, которые набрала Кларк, позволили ей опередить новичка 2006 года Сеймон Огастус, на счету которой 744 очка за сезон в год дебютанта. Огастус известна своими выступлениями за «Спарта энд К» и курское «Динамо».

Сейчас на счету Кейтлин 746 очков в сезоне-2024. Ранее Кларк поставила рекорд по передачам.