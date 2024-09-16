Футболка Бронни Джеймса в 11 раз превысила стоимость джерси первого номера драфта НБА

Игровая футболка 19-летнего атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса во много раз превысила джерси первого номера драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года Закари Рисашера.

По информации аккаунта Basketball Forever в социальной сети X (ранее Twitter), дебютную майку Бронни Джеймса в Летней лиге НБА ожидалось продать за $ 6-10 тыс., но в итоге окончательная сумма составила $ 38,4 тыс. В то время как джерси Закари Рисашера было продано всего за $ 3,3 тыс.

Напомним, «Атланта Хоукс» выбрала французского форварда Рисашера под первым пиком. «Лейкерс» под 55-м номером выбрали Бронни Джеймса, который является сыном Леброна Джеймса.

Дебют Бронни в Летней лиге НБА состоялся 12 июля 2024 года в матче с «Хьюстон Рокетс». «Лейкерс» уступили в этой встрече со счётом 80:99, на счету Бронни Джеймса восемь очков, пять подборов и два перехвата.