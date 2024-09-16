Экс-игрок ЦСКА Джеймс высмеял игрока фарм-клуба НБА, усомнившегося в уровне Евролиги

34-летний американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс, известный по игре в московском ЦСКА, ещё раз высказался в адрес чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Хуана Тоскано-Андерсона, который во время тайм-аута финальной игры Межконтинентального кубка ФИБА решил замотивировать своих товарищей.

«То, что вы мечтаете играть в НБА, не означает, что вы лучше игроков Евролиги или ACB. Вас приговорила команда, не входящая в Евролигу. После таких разговоров — это смешно», — написал Джеймс в социальной сети Х (ранее Twitter).

15 сентября испанская «Уникаха» выиграла Межконтинентальный кубок ФИБА, обыграв сборную G-лиги (75:60), за которой играл Тоскано.

Майк Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) минувшего сезона Евролиги.