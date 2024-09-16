Олимпийская чемпионка установила исторический рекорд в женской НБА

Обладательница золотой медали в составе сборной США по баскетболу на Олимпиаде-2024 и центровая «Лас-Вегас Эйсес» Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА (WNBA) преодолела отметку в 1000 набранных очков за сезон.

Отметим, что недавно Уилсон установила новый рекорд результативности в WNBA по ходу регулярного чемпионата. Баскетболистка опередила Джуэл Лойд, которая в один из сезонов набрала 939 очков. Отметим, что «Лас-Вегасу» остаётся провести ещё две игры в регулярке, так что Эйжа может улучшить свой результат.

В сезоне 2024 года Уилсон провела 37 игр в регулярном чемпионате, в среднем набирая 27,0 очка, 12,0 подбора, 2,3 передачи и 1,8 перехвата. 28-летняя Эйжа является двукратным чемпионом WNBA, а также двукратным обладателем награды MVP.