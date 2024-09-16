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Игрок НБА предложил себя в качестве телохранителя после повторного покушения на Трампа

Игрок НБА предложил себя в качестве телохранителя после повторного покушения на Трампа
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26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик», Джонатан Айзек предложил себя в качестве телохранителя после повторного покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Инцидент произошёл рядом с гольф-клубом, где играл Трамп.

«Я нужен секретной службе», — написал Айзек в социальной сети Х (ранее Twitter).

В июле Айзек комментировал слова Трампа, заявившего, что люди предпочли бы видеть на посту президента США человека с белым цветом кожи, а не чёрным. Цитата Дональда быстро стала вирусной и разожгла споры среди американских избирателей.

Заявление Айзека:
«Он не святой». Игрок «Орландо» Джонатан Айзек высказался о Дональде Трампе
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