Агент Леброна рассказал, как он начал представлять Джеймса спустя 9 лет после драфта

43-летний американский спортивный агент, основатель и главный исполнительный директор Klutch Sports Group Рич Пол рассказал, как выстраивал доверие со своим первым клиентом — звёздным игроком и четырёхкратным чемпионом НБА Леброном Джеймсом.

«Доверие строится со временем. Сегодня у нас есть целый танкер доверия. Но когда это впервые произошло, это была чайная ложка доверия, и мне приходилось опираться на это на каждом этапе пути… Вы не можете пропускать шаги. Я начал представлять его интересы только на девятом году. Он присоединился к лиге в 2003 году. Я стал его менеджером в 2012 году», — приводит слова Пола издание The Sports Rush.

Пол начинал свою карьеру с продажи винтажных джерси – именно так он познакомился с Леброном. Агентом Брона Пол стал ещё в 2003-м, но долгое время он работал под покровительством профессионала Леона Роуза.