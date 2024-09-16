Известный комик рассказал оскорбительную шутку про Мэджика Джонсона

52-летний популярный американский комик и актёр Марлон Уэйэнс на подкасте с легендарным центровым Шакилом О'Нилом рассказал об оскорбительной шутке, которую он озвучил на одном из своих концертов, про пятикратного чемпиона Мэджика Джонсона и его болезнь ВИЧ.

Марлон: У меня есть шутки о многих знаменитостях, которых я люблю, или наоборот. Также, Шак, у меня есть шутка про тебя или Мэджика Джонсона…

Шакил: Ну давай, озвучь про Мэджика!

Марлон: О, нет!.. я не хочу, её озвучивать… чёрт! Я просто пошутил, что у него хороший СПИД. Каким СПИДом нужно заразиться, чтобы прожить так долго? Я хочу так же! Он стал миллиардером со СПИДом. Дайте мне эту болезнь. Это же финансовый СПИД?! Но это просто шутка. Я не хочу сталкиваться с Мэджиком. Я очень люблю его. Но иногда мой рот доставляет мне неприятности.

Марлон известен по ролям в таких фильмах, как «Не грози Южному централу», «Дом с паранормальными явлениями» (две части), «Реквием по мечте», «Очень страшное кино» (две части), «Бросок кобры».

Медицинское обследование перед началом сезона-1991/1992 показало, что Мэджик инфицирован ВИЧ. 7 ноября 1991 года на специальной пресс-конференции Мэджик Джонсон объявил о своём уходе из профессионального спорта.

Также он заявил, что его жена Куки и их ещё не родившийся ребёнок не заражены вирусом и что свою дальнейшую жизнь он посвятит «борьбе с этим смертельным заболеванием».