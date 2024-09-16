Тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун рассказал о травме Октавиуса Эллиса

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун рассказал о завершении предсезонной подготовки команды и о травме центрового Октавиуса Эллиса. Напомним, в рамках предсезонного турнира Gloria Cup «Уралмаш» обыграл «Бешикташ» и «Локомотив-Кубань».

«Изначально мы планировали небольшое количество контрольных матчей, с учётом особенностей нашего состава — команда сыгранная, мы уже второй год вместе. Понимаем, какой насыщенный календарь нас ждёт, не хотелось переизбытка в предсезонке. Мы получили хорошую почву для размышлений; почувствовали и увидели прямо в игре, что у нас получается лучше, на что стоит обратить больше внимания, над чем поработать.

Опыт, который мы получили в матчах с командами Еврокубка и Лиги чемпионов — интересный. Играть против европейских команд было для меня как тренера очень полезно. Все новички понимают свою роль, нашли своё место. Мне нравится, как ребята поддерживают друг друга внутри. Все вернулись к этим ощущениям — семьи «Уралмаш».

Капелькой дёгтя стала травма Октавиуса. Это то, к чему никогда нельзя себя подготовить. В скором времени будут результат повторного МРТ и консультация по поводу наших дальнейших действий. Сейчас больше игрового времени получат Кирилл Михеев и Никита Балашов. Ребята готовы проявить себя, они прошли хорошую предсезонку», — приводит слова Вергуна пресс-служба «Уралмаша».