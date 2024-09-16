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Младший сын Леброна отреагировал на совместное выступление его отца с Бронни

Младший сын Леброна отреагировал на совместное выступление его отца с Бронни
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Брайс Джеймс, младший сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, высказался о совместном выступлении его отца с братом Бронни.

«Радостно видеть, что Бронни прошёл такой большой путь, пережил остановку сердца и теперь выступает вместе с отцом. Я всегда равнялся на него, он ведь мой старший брат. Просто удивительно видеть его на одной площадке с папой», — сказал Брайс в выпуске Top Class Hoops на YouTube-канале UNINTERRUPTED.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Ранее главный тренер «Лос-Анджелеса» Джей Джей Редик высказался о том, насколько сильно он беспокоится о состоянии игроков своей команды — Леброна и Дэвиса — перед началом регулярного чемпионата НБА.

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