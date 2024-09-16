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Наставник «Майами» Споэльстра — лучший тренер по версии CBS Sports

Наставник «Майами» Споэльстра — лучший тренер по версии CBS Sports
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра признан лучшим тренером НБА по версии CBS Sports.

53-летний Споэльстра возглавляет «Майами» с 2008 года. Он дважды приводил команду к чемпионскому титулу (в 2012 и 2013 годах), ещё дважды выводил команду в финал НБА. Он дважды был главным тренером Матча всех звёзд НБА (2013, 2022).

Рейтинг тренеров НБА от CBS Sports (топ-5):
1. Эрик Споэльстра («Майами Хит»);
2. Ник Нёрс («Филадельфия Сиксерс»);
3. Рик Карлайл («Индиана Пэйсерс»);
4. Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз»);
5. Тайрон Лю («Лос-Анджелес Клипперс»).

Ранее известный инсайдер Марк Стейн сообщил, что Эрик Споэльстра является кандидатом на пост главного тренера национальной команды США.

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